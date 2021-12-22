Маск продал 10% своего пакета акций Tesla

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Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla, чтобы добиться обещанной цели – реализации 10% своего пакета.

Об этом сообщает Reuters.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть предельно точным", – сказал он.

Во вторник Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более 11 млрд долларов налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.

Напоминаем:

6 ноября Маск предложил пользователям Tвиттера решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать согласно результатам опроса.

В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу.

Рынок отреагировал на действия руководителя компании Tesla Inc. понижением цены акций компании.