Все разделы
Укр / Рус

Space X перенесла запуск украинского спутника "Сич"

Среда, 22 декабря 2021, 10:05
 
снимок экрана с видео

Изготовленный на КБ "Южный" в городе Днепр спутник "Сич-2-30" Space X запустит чуть позже – не 10, а 13 января.

Источник: Глава Госкосмоса Владимир Тафтай в facebook

Дословно: "20 декабря ДП КБ "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали Протокол завершения интеграции КА "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X.

Это означает, что спутник полностью готов к запуску.

В то же время компания Space X сообщила о переносе запускамиссии Транспондер-3 с украинским спутником "Сичь-2-30" с 10 на 13 января 2022 года".

Что было раньше: Спутник "Сич-2-30" отправили в США для дальнейшего запуска в космос.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

SpaceX

powered by lun.ua
Материалы по теме
SpaceX вывела на орбиту еще 48 спутников Starlink и два разведчика BlackSky 3 декабря 2021, 10:00
NASA запустило "Дарта", чтобы попробовать сбить астероид 24 ноября 2021, 13:15
SpaceX перенесла запуск украинского спутника на январь – Шмыгаль 22 ноября 2021, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!