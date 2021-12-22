12% компаний из списка СНБО сменили название после введения против них санкций

president.gov.ua

40 украинских юридических лиц изменили свое название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

В перечне Совета нацбезопасности и обороны размещено 333 украинских юрлица.

Большинство компаний, в отношении которых в настоящее время введены санкции, оказались там из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействия террористической деятельности и т.д.

Смена названия не убирает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, так как остается неизменным его регистрационный код. Зато для контрагентов, попавших на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу.

"Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией , нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", – говорит руководитель корпоративных продуктов Опендатабот Федор Сафир.

Экономическая правда