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Ассоциация городов просит Шмыгаля зафиксировать тариф на электроэнергию для бюджетников

Вторник, 21 декабря 2021, 21:15

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "стабилизировать" цены на электроэнергию для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий.

Копия письма АГУ за подписью главы Виталия Кличко находится в распоряжении ЭП.

В письме говорится, что с июля по декабрь средневзвешенная цена поставки электроэнергии увеличилась на 78% и составляет около 5 грн. за 1 кВт-ч.

"Стремительное увеличение цены электроэнергии ставит под угрозу предоставление органами местного самоуправления публичных услуг населению", – заявили в Ассоциации.

Также, по их словам, возникла угроза бесперебойному функционированию объектов критической инфраструктуры, в частности, централизованного водоснабжения.

Увеличение расходов из местных бюджетов на закупку электроэнергии приводит к сокращению финансирования услуг по образованию, здравоохранению, наружному освещению, пассажирским перевозкам.

Экономическая правда

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электроэнергия правительство местные бюджеты

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