Ассоциация городов просит Шмыгаля зафиксировать тариф на электроэнергию для бюджетников
Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "стабилизировать" цены на электроэнергию для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий.
Копия письма АГУ за подписью главы Виталия Кличко находится в распоряжении ЭП.
В письме говорится, что с июля по декабрь средневзвешенная цена поставки электроэнергии увеличилась на 78% и составляет около 5 грн. за 1 кВт-ч.
"Стремительное увеличение цены электроэнергии ставит под угрозу предоставление органами местного самоуправления публичных услуг населению", – заявили в Ассоциации.
Также, по их словам, возникла угроза бесперебойному функционированию объектов критической инфраструктуры, в частности, централизованного водоснабжения.
Увеличение расходов из местных бюджетов на закупку электроэнергии приводит к сокращению финансирования услуг по образованию, здравоохранению, наружному освещению, пассажирским перевозкам.
Экономическая правда
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