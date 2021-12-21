Фурсин: Богдан прямо мне угрожал

kyivpost

Бизнесмен Иван Фурсин заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан угрожал ему из-за ситуации с соевым заводом.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Рясному.

По словам Фурсина, в 2017 году в статусе советника генерального прокурора Юрия Луценко Андрей Богдан вмешался в борьбу за завод в интересах бывших акционеров братьев Вадима и Ильи Сегалей.

"Борьба за завод в активной фазе началась еще в 2017 году. Тогда мы узнали, что его бывшие собственники пытаются в суде доказать, что они были неправильным образом лишены прав собственности на него в 2010 году.

Сначала, в 2017-м, они предпринимали попытки физического нападения на завод. А в 2018-м в эту историю решил вмешаться лично генеральный прокурор Юрий Луценко и его советник Андрей Богдан", – заявил Фурсин.

По словам бизнесмена, он дважды общался с Богданом на эту тему, дело дошло до угроз со стороны экс-главы ОП.

"Первая [встреча] была в сентябре 2018 года на улице возле Верховной Рады. Тогда Богдан, видя меня впервые в жизни, прямо начал мне угрожать – говорил, что у него есть поддержка в лице генпрокурора Луценко и [олигарха] Игоря Коломойского.

Вторая встреча была в мае 2019 года, она была совершенно другой. На ней Богдан был на много более сдержанным: просто сказал мне, что вопрос по заводу фактически решен, и что я зря трачу время", – заявил Фурсин.

По словам бизнес-партнера олигарха Дмитрия Фирташа, исключение с баланса принадлежавшего ему "Мисто банка" соевого завода стало "формальной причиной" для НБУ признать банк неплатежеспособным.

Подробнее читайте в интервью: Иван Фурсин: я говорил Фирташу – давай "Росукрэнерго" продадим "Нафтогазу"

Экономическая правда