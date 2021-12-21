Бывшему руководителю "Укравтодора" Новаку инкриминируют 17 преступлений
Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд дело бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора, известного в прошлом польского политика Славомира Новака.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на польские медиа.
Польские органы правосудия инкриминируют Новаку создание международной преступной группы, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украине, и совершение в общей сложности 17 преступлений уголовного характера.
Прокуратура предъявила обвинения 14 другим лицам в организации международной преступной группы под руководством польского политика с целью совершения коррупционных преступлений и предоставления платной протекции.
Среди них речь идет также о трех гражданах Украины и гражданине Турции.
"Обвинения включают вымогательство и получение в должности главы Укравтодора материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более 1,5 млн долл.), в том числе за поддержку субъектов в публичных тендерах, связанных с ремонтом дорог в Украине. Славомир Н. также обвинен в отмывании грязных денег на сумму 8 млн злотых (2 млн долл.)", – сообщила спикер прокуратуры.
Новаку также предъявлены другие обвинения коррупционного характера, в частности, совершенные в период пребывания на должностях главы политического кабинета председателя Совета министров Дональда Туска и министра транспорта и водного хозяйства Польши.
Вместе с обвинительным актом в распоряжение суда переданы изъятые в процессе следствия финансовые и материальные ресурсы.
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