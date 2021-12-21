Зеленский ожидает соглашения о свободной торговле с Турцией в начале года

Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган и президент Украины Владимир Зеленский getty images

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о свободной торговле в начале 2022 года.

Об этом он рассказал на форуме Дипломатия 30. Стратегия сильного государства в Гуте.

"Финализируем уже Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда будет визит президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана в Украину", – рассказал Зеленский во время выступления.

Он также отметил, что важно двигаться к либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными партнерами.

"Нужно отходить от шаблонного видения и искать постоянно новые возможности и новые рынки", - отметил президент. По его словам, Украина не использует потенциальные возможности в Индии, Китае, Латинской Америке, странах Африки.

Напоминаем:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Рада приняла закон о локализации без норм, которые нарушали международные договоры и критиковались экономистами.

Однако ограничения на закупку продукции машиностроения будут распространяться на Турцию, Беларусь, Россию и т.д., с которыми Киев не имеет международных договоров о государственных закупках.

Дана Гордийчук, ЭП



