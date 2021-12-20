Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

фото уп

Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

Источник: собеседники УП в силовых структурах, ГБР, адвокат Порошенко Илья Новиков в Facebook

Детали: На уточняющий вопрос, считают ли силовики Порошенко уведомленным о подозрении, источник УП ответил утвердительно.

Обновлено: По данным УП, подозрение подписал и.о. генпрокурора заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. Государственное бюро расследований дало официальное уведомление о подозрении: мол, пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" .

Адвокат Порошенко Илья Новиков подтвердил, что подозрение Порошенко подписал Симоненко. Защита дело против Порошенко называет сфабрикованным.

Прямая речь: "Сегодня утром в кабинете генерального прокурора Украины обнаружено тело. Профессиональное самоубийство совершил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Соболезнования коллегам, друзьям и родным можно направлять по адресу: Киев, Резницкая 13/15.

Подробности самоубийства таковы. Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря".

Что предшествовало: Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что новое подозрение против 5-го президента Петра Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, выполняющий обязанности генпрокурора.

Турчинов заявил, что новое дело против Порошенко сфабриковано, и что политик будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Порошенко находится за границей, где у него запланированы встречи со Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами.

Читать также: Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Предыстория:

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.

12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.

8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.

24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда