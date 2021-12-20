Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на распределение электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора 17 декабря, сообщает ExPro.
В итоге тариф на распределение с учетом RAB-стимулирования для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса – на 11,5%.
Тарифы на распределение электроэнергии для ОСР, рассчитанные методом "Расходы+" для потребителей 1-го класса напряжения выросли в среднем на 12,4%, для 2-го – на 5,18%.
Больше всего вырос тариф на услуги для "Херсонской областной ЭК" – на 25%, и для "Хмельницкэнергосбыт" – на 22%. В то же время, на 12,3% снизился тариф на услуги ЧУП для "Днепровских энергетических услуг".
Напоминаем:
Год назад НКРЭКУ впервые установила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).
После применения новой методики, тарифы облэнерго выросли в среднем на 15,9% для 1-го класса напряжения и на 32,6% – для 2-го класса.
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