SkyUp начала продавать билеты на новые рейсы в Европу из Харькова, Львова и Запорожья
Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на новые направления в Австрию, Испанию и Грецию из таких украинских городов, как Львов, Харьков и Запорожье.
Об этом сообщает ЦТС.
Речь идет о рейсах, которые начнут выполняться с весны 2022 года.
В частности, с 28 марта по понедельникам (а с июня – еще и по четвергам) перевозчик намерен начать выполнять перелеты по маршруту Львов-Мадрид.
С 22 апреля по вторникам и по пятницам будут осуществляться рейсы Львов-Вена и Львов-Валенсия.
С 27 мая по пятницам запланирован рейс Запорожье-Родос (обратный рейс по субботам).
С 28 мая по средам и субботам можно будет отправиться по маршруту Львов-Салоники.
С 28 мая по субботам открыты продажи на перелеты по маршруту Харьков-Корфу.
Начиная с весны авиакомпания намерена выполнять рейсы в 30 стран по более чем 100 маршрутам из Киева и регионов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua