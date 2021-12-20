"Укрэнерго" приготовилась к объединению энергосистем Украины и ЕС

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сертифицировала "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по системе ISO.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам члена НКРЭКУ Руслана Кайдаша, "Укрэнерго" выполнило еще не все пункты, поэтому комиссия предложила в окончательном решении отметить те обязательства, которые НЭК необходимо выполнить в определенные сроки для того, чтобы обеспечить полную независимость оператора системы передачи.

Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, компания, получив сертификацию, выполнила требование закона "О рынке электрической энергии" и Директивы ЕС 2008/72/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в свое законодательство, а также одну из основных стратегических целей "Укрэнерго".

"Ведь теперь перед нашей компанией открыт прямой путь к официальному членству в организации ENTSO-E. Это означает, что параллельно с подготовкой к синхронизации украинской энергосистемы с европейской, которая запланирована на 2023 год, мы сможем стать частью европейского объединения лучших ОСП Европы", - отметил Кудрицкий.

Напоминаем:

25 ноября Секретариат ЕС дал согласие на окончательную сертификацию системного оператора "Укрэнерго".

НКРЭКУ 1 октября приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator) с учетом перехода компании из управления Министерства финансов к Министерству энергетики.