Перегруз на дорогах: за 4 месяца компании узнали о нарушениях на 370 миллионов

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С конца июня по состоянию на 30 ноября украинские компании получили около 17 тыс сообщений о нарушении норм габаритно-весового контроля (суммарный эквивалент вынесенных постановлений за превышение веса - 370 млн грн).

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Штрафы UA для бизнеса".

Там напоминают, что с 1 октября начало действовать новое законодательство об ответственности перевозчиков за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК).

"Компании уже начали получать постановления – на 20 ноября выписано более 1000 штрафов, размер которых составляет от 8,5 до 51 тыс грн.

Превышения фиксируют установленные на дорогах комплексы WiM, взвешивающие автомобили в движении. Система контроля WiM ("Взвешивание в движении") была реализована по инициативе Министерства инфраструктуры совместно с Укртрансбезопасностью и Укравтодором, чтобы снизить разрушение дорог за счет снижения нагрузки", - говорится в сообщении.

В сервисе добавляют, что в июне 2021 года информация о нарушении перевозчиками габаритно-весовых норм стала доступна для цифровых сервисов. Бизнес предоставили время до конца сентября, чтобы привести в норму свои автоперевозки.

Штрафы UA для бизнеса в сотрудничестве с Мининфраструктуры и Укравтодором создали функцию, позволяющую компаниям получать уведомления о превышении веса автопарком юридического лица на ранней стадии.

С 1 октября вступили в силу законы №1534-IX и №1582-IX, регулирующие административную ответственность за нарушения в этой сфере.

"На сегодняшний день не осталось ни одной области, где бы не строились системы динамического взвешивания. До конца 2021 года запланировано установление 102 комплексов на основных транспортных коридорах страны", - говорится в сообщении.

С начала октября компании стали получать определения за нарушения, предусматривающие размер штрафа – от 8,5 до 51 тыс грн.

За нарушение норм ГИК предусматриваются штрафы в размере:

500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн) за превышение габаритно-весовых норм на 5-10%,1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) за превышение габаритно-весовых норм на 10-20%,

2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) за превышение габаритно-весовых норм на 20-30%,

3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за превышение габаритно-весовых норм более чем на 30%.

Экономическая правда