Facebook возвращает рекламу криптовалют

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Соцсеть Facebook решила отменить длительный запрет на рекламу компаний, занимающихся криптовалютами.

Об этом сообщает CNBC.

Недавно компания разрешила подавать заявкам на размещение рекламы, для чего необходимо было подать одну из трех разрешенных лицензий.

Теперь Facebook расширил количество разрешенных лицензий для компаний, занимающихся криптовалютами, с 3 до 27. Без лицензии компании по-прежнему не вправе рекламировать свои услуги.

"Мы делаем это, потому что криптовалютный рынок продолжает развиваться и стабилизироваться в последние годы. Наблюдается большее государственное регулирование, устанавливающее более четкие правила для их отрасли", – говорится в заявлении компании.

Facebook запретил рекламу криптовалют в январе 2018 года, но впоследствии несколько смягчил этот запрет в мае 2019 года. Запрет не позволял стартапам в сфере криптовалют и блокчейну рекламировать свою работу и охватывать потенциальных клиентов в Facebook и Instagram.

Экономическая правда