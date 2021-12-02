Марченко назвал риски, повлиявшие на изменения в бюджет на 2022 год

unsplash

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что за время подготовки бюджета на 2022 год ко второму чтению произошли существенные изменения в прогнозах, которые окажут влияние на экономику Украины.

Об этом он рассказал во время представления бюджета на 2022 год в зале Верховной Рады.

"Со времени подготовки государственного бюджета произошли существенные изменения в части пересмотра макроэкономических предположений и наметились основные тренды и риски, которые повлияют на бюджет в следующем году", - рассказал министр.

Прежде всего, речь идет о продолжении пандемии. В частности, появление новых штаммов. Как следствие существует возможность введения новых локдаунов, что замедляет экономический рост.

Следующим фактором Марченко назвал существенный рост роли государства в экономике, характеризующийся ростом дефицитов бюджетов в странах мира. Это подтверждает исследование OECD по поводу того, что роль государства в экономике возросла до самого высокого уровня.

Также он заявил об озабоченности повышением ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения средств для Украины. Причины – пиковая инфляция на Западе. К примеру, ЕС, США и Британии.

Министр подчеркнул высокую стоимость традиционных энергоносителей в мире, в частности на фоне перехода на зеленую энергетику. Среди других факторов – введение налога для транснациональных корпораций, трансфертное ценообразование.

Отдельно он заметил вопросы старения населения, влияющих на обеспечение пенсионной системы. Следовательно, растет потребность во втором накопительном уровне.

Марченко добавил, что на стоимость заимствований для Украины влияет информация о концентрации войск России на границе с Украиной.

На украинскую экономику одновременно влияет замедление экономики Китая, который является значительным рынком сбыта для экспортеров.

Эти факторы принимались во внимание при подготовке документа ко 2 чтению, отметил Марченко.

Дана Гордийчук, ЭП