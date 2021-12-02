"Поправка Косюка": птицеводству придется платить налог на прибыль

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Налоговым законом №5600 птицеводство перевели на общую систему налогообложения в 18% из прибыли, несмотря на попытки оставить его на "упрощенке".

Об этом говорится в данных законопроекта №5600, принятого Верховной Радой 30 ноября.

Так, ВР проголосовала за редакцию закона (правка №117), которая предусматривает изменения в категории бизнеса, которые не могут находиться на упрощенной системе налогообложения. А именно разведение домашней птицы и производство мяса домашней птицы не смогут быть плательщиками единого налога четвертой группы.

В настоящее время эти виды хозяйственной деятельности могут облагаться налогом по упрощенной системе и не уплачивать налог на прибыль. В бюджет они перечисляют единый налог в виде налога с земли в пользовании. Такие отчисления исчисляются в год в зависимости от нормативной денежной оценки земли (НГО) и непосредственно ее площади.

В действующей редакции упрощенки уплачивается ставка 0,95% от базы налогообложения. Например, фермер, обрабатывающий участок в 6 га, будет платить за него НГО (от 20 тыс. грн за га, в зависимости от типа), умноженный на 0,95%. Больше всего с такого участка можно будет оплатить около 4 тысяч гривен в год в бюджет.

По такому же принципу могли облагаться предприятия, занимающиеся птицеводством, в частности – фабрики МХП Юрия Косюка.

К примеру, Мироновская птицефабрика за 9 месяцев 2021 года заработала около 395 млн грн, с которых могла не уплачивать налог на прибыль, а только единый налог.

На общей системе из них придется уплатить налог на прибыль в 70 млн. грн. Мироновская птицефабрика – вторая самая большая в МХП после Винницкой.

Ко второму чтению появилась правка №119, поданная нардепом Николаем Кучером (группа "Довира"). До избрания в Раду являлся директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства ПАО "Мироновский хлебопродукт" и директором ЗАО "Зернопродукт МХП".

Правкой ставка налога для плательщиков единого налога четвертой группы с одного гектара сельскохозяйственных угодий с 0,95% увеличивается до 50%. Несмотря на то, что комитет ее отклонил, в зале нашлись голоса для принятия правки.

То есть, одной правкой бизнес Косюка вывели из-под действия упрощенки, другой - якобы увеличили на этой же упрощенке ему ставку. Предполагается, что таким образом повышение налога на упрощенке хотели обменять на то, чтобы не переходить на общую систему.

Однако даже при увеличении ставки разница между налоговыми вычетами на общей системе и упрощенной исчисляется миллионами гривен, и может сильно ударить по такому бизнесу. Фактически, пребывание на упрощенке было для предприятий льготным.

Как пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев в комментарии ЭП, правки между собой не конфликтуют, и в конечном счете приведут лишь к тому, что птицеводство будет переведено на общую систему налогообложения с 1 января.

Единственные исключения – разведение отдельных видов птицы вроде индюков, которые будут постепенно переходить на общую систему к 2027 году.

Напоминаем:

Рада приняла в целом налоговый закон №5600, из текста которого убрали правки в пользу бизнеса Рината Ахметова, в то время как в нем появились нормы по бизнесу Юрия Косюка.

Дана Гордийчук, ЭП