Украинские кондитерские компании будут экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию

Украинские производители кондитерской продукции - "Харьковская бисквитная фабрика", "Львовская мастерская шоколада" и "Гроздь" подписали контракты с известными местными компаниями по экспорту своей продукции в Саудовскую Аравию и другие страны региона Залива.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"МИД прилагает максимальные усилия для наращивания экспорта украинской пищевой продукции в страны Залива, которые рассматриваются украинскими производителями как перспективный рынок.

Посольства Украины в этом регионе активизировали переговоры с местным бизнесом по поиску торговых партнеров украинским компаниям и отмечают, что украинская продукция имеет высокий потенциал на рынке. Мы активно формируем позитивный имидж украинской продукции и ее продвижение в этом регионе", – заявил министр.

Там добавили, что еще несколько украинских производителей кондитерской продукции находятся на завершающей стадии переговоров с импортерами и дистрибьюторами из Саудовской Аравии по подписанию контрактов.