Венедиктова: спецподразделение в ОГП по защите инвестиций пополнило экономику на 9 миллиардов

ОГП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что благодаря созданному в Офисе генпрокурору специализированного подразделения по защите инвестиций экономика страны пополнилась на 9 млрд грн.

Об этом она заявила во время отчета об итогах работы Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите инвесторов в 2020-2021 годах, передает Укринформ.

Как отмечается, Офис генпрокурора взял на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций для достижения доверия бизнеса в правоохранительные органы и улучшения инвестиционного климата в государстве.

"Вычислить экономический эффект от работы нашего подразделения в Офисе Генпрокурора непросто, но, к примеру, только в двух из 70 наших успешных дел бизнесом дополнительно инвестировано в экономику Украины более 9 млрд гривен.

В одном случае речь идет о 100 млн. долларов США прямых инвестиций, в другом – создано более 10 000 рабочих мест", — добавила Венедиктова.

Глава ВСК Янченко отметила, что за время работы ВСК рассмотрела 22 обращения инвесторов по резонансным делам и 9 из них уже успешно решены.

Результатом спецкомиссии в законодательном поле стало 7 законопроектов, в частности, для стимулирования развития отрасли строительства электрокаров, о реформе АРМА и пакете антирейдерских инициатив.