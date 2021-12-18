"Зеленый диалог" с ЕС будет предусматривать привлечение ресурсов для зеленой трансформации

В рамках "зеленого диалога" с ЕС в начале 2022 года Украина будет концентрироваться на привлечении ресурсов для зеленой трансформации в рамках крупного европейского инвестиционного плана, а также над созданием платформы для коммуникации с международными институтами по "зеленому" финансированию.

Об этом рассказала Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Во время Саммита Восточного партнерства было анонсировано 5 флагманских инициатив для Украины, каждая из которых касается зеленой трансформации - это инвестиции в инфраструктуру и логистику, вопросы энергоэффективности и водорода", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что другие приоритетные направления в следующем году: справедливая трансформация угольных регионов, энергоэффективность и имплементация Второго Национально-определенного взноса (НВВ-2).

Также по ее словами, сейчас Еврокомиссия почти каждый квартал вносит предложения по новому регулированию, директивам и регламентам, устанавливающим условия функционирования единого рынка ЕС.

"Этот пакет решений называется "fit for 55", и он направлен на ускорение достижения целей климатической нейтральности, определяемой самим ЕС.

Для того чтобы быть частью этого процесса, формировать соответствующим образом национальные политики, Украина начала с ЕС специальный диалог, в рамках которого мы сегодня обсуждаем секторальные вопросы зеленой трансформации", – сказала Стефанишина.

Напомним:

Во время саммита Восточного партнерства были подписаны первые инвестиционные соглашения в рамках экономического и инвестиционного плана для Украины.