Airbus снял с производства свой самый большой коммерческий авиалайнер
Пятница, 17 декабря 2021, 19:20
Компания Airbus сняла с производства самый большой коммерческий авиалайнер Airbus A380.
Об этом пишет Reuters.
16 декабря авиакомпания Emirates получила последний двухпалубный Airbus A380.
В Европе только одна из трех коммерческих авиакомпаний продолжит эксплуатировать А380: британская British Airways.
Французская Air France и немецкая Lufthansa уже списали свои четырехдвигательные лайнеры, заменив их другими типами.
В Emirates, у которой сейчас 123 единицы А380, заявляют, что будут продолжать использовать их в течение следующих двух десятилетий, хотя со временем их количество, вероятно, сократится по мере появления новых самолетов.
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