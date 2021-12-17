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Airbus снял с производства свой самый большой коммерческий авиалайнер

Пятница, 17 декабря 2021, 19:20
 
GUILLAUME SOUVANT/AFP via Getty Images

Компания Airbus сняла с производства самый большой коммерческий авиалайнер Airbus A380.

Об этом пишет Reuters.

16 декабря авиакомпания Emirates получила последний двухпалубный Airbus A380. 

В Европе только одна из трех коммерческих авиакомпаний продолжит эксплуатировать А380: британская British Airways.

Французская Air France и немецкая Lufthansa уже списали свои четырехдвигательные лайнеры, заменив их другими типами.

В Emirates, у которой сейчас 123 единицы А380, заявляют, что будут продолжать использовать их в течение следующих двух десятилетий, хотя со временем их количество, вероятно, сократится по мере появления новых самолетов.

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Airbus

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