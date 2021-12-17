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Apple будет производить собственные чипы

Пятница, 17 декабря 2021, 16:05
 
Spencer Platt/Getty Images

Компания Apple создает команду для производства чипов беспроводной связи собственными силами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас компания пользуется чипами Broadcom и Skyworks Solutions, но на фоне дефицита микросхем хочет сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.

Компания начала поиск нескольких десятков специалистов для разработки чипов в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине располагаются также Skyworks и другие производители чипов беспроводной связи. 

Издание отмечает, что Apple, и особенно ее продукт iPhone, являются ключевым источником выручки производителей микросхем. В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на 15 млрд долларов, которое заканчивается лишь в 2023 году. 

Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю Apple приходится около 20% продаж Broadcom. Производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple, на долю которой приходится почти 60% выручки компании.

Однако в последние годы Apple отказывается от чипов Intel для своих компьютеров Mac, а также разрабатывает собственные камеры и технологии отображения. 

После новости о намерениях Apple создать собственные беспроводные чипы акции Skyworks и Broadcom упали в цене на 7% и 2% соответственно.

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Apple производство

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