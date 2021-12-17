Goldman Sachs прогнозирует нефть по 100 долларов в 2023 году

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По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на нефть может подняться до 100 долларов в течение следующих двух лет, а спрос достигнет "нового рекордного уровня".

Об этом пишет CNBC.

По словам Дэмиена Курвалина, главы отдела энергетических исследований инвестиционного банка, мировая экономика продолжает восстанавливаться, а спрос на авиаперевозки — расти.

Одновременно с этим производители нефти столкнутся с проблемами при увеличении объемов добычи. Среди них – рост затрат на добычу и более дорогое финансирование проектов, поскольку инвесторы все больше предпочитают поддерживать сектора, ориентированные на ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление – ред).

По основному прогнозу Goldman Sachs, в 2022 году цены на Brent достигнут 85 долларов за баррель, однако инвестбанк не исключает и роста выше 100 долларов. По прогнозу Курвалина, цены на нефть в 2023 году могут вырасти вплоть до 110 долларов.

Подорожание нефти будет происходить из-за инфляция, которая в том числе наблюдается и в нефтяном секторе. К тому же есть вероятность, что нынешние поставки нефти просто физически не могут удовлетворить спрос, поскольку мировая экономика будет интенсивно восстанавливается после пандемии.

Сейчас на фоне появления нового штамма COVID-19 "Омикрон" цена на нефть снижается. 17 декабря февральский фьючерс на Brent торговался около 73,5 доллара.