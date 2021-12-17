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В Украине открыли первый автономный магазин без кассиров

Пятница, 17 декабря 2021, 11:55
 
rau.ua

В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.

Об этом сообщает RAU.ua со ссылкой на пресс-службу сети Ашан.

Чтобы попасть в магазин, нужно иметь приложение сети. На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

В ассортименте магазина площадью 45 м2 представлено более 1000 товаров широкого потребления. Магазин будет работать 24/7 в формате pick up point, объединяющем традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, первый автономный магазин стал 12-м магазином французский ритейлер формата pick up point. До конца года планируется запустить 16 таких магазинов.

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бизнес

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