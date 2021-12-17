В Украине открыли первый автономный магазин без кассиров
В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.
Об этом сообщает RAU.ua со ссылкой на пресс-службу сети Ашан.
Чтобы попасть в магазин, нужно иметь приложение сети. На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.
В ассортименте магазина площадью 45 м2 представлено более 1000 товаров широкого потребления. Магазин будет работать 24/7 в формате pick up point, объединяющем традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.
Как сообщает Интерфакс-Украина, первый автономный магазин стал 12-м магазином французский ритейлер формата pick up point. До конца года планируется запустить 16 таких магазинов.
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