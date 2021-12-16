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Украина запретила продажу ароматизированных сигарет и рекламу электронных

Четверг, 16 декабря 2021, 16:42
 
getty images

Верховная Рада на заседании 16 декабря запретила рекламу электронных сигарет и систем для нагрева табака, а также продажу ароматизированных сигарет.

Об этом сообщает сайт ВРУ, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Так, закон запрещает курение с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет. Их также нельзя будет рекламировать, как и электронные сигареты.

На упаковке курительных устройств появится медицинское предупреждение, а на сигаретах оно увеличится до 65% от площади упаковки.

Запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом, а табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНов) запретят продавать несовершеннолетним.

При продаже табачных изделий, электронных сигарет или жидкостей к ним несовершеннолетним придется уплатить штраф в 1020 грн, а за повторное в течение года нарушение – 10 200 грн.

Кроме того, запрещается акционная продажа и дегустация табачных изделий и электронных сигарет.

Принятие такого антитабачного закона является частью Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Закон вступает в силу через восемнадцать месяцев со дня опубликования.

Экономическая правда

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табак законодательство

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