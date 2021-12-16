Рада поддержала налоговые льготы индустриальным паркам за основу

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о таможенных и налоговых льготах для индустриальных парков.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Таможенные льготы предусматривает законопроект №5689, поддержанный 237 народными депутатами.

Так, предлагается освободить от налогообложения пошлиной новое оборудование, ввозимое для деятельности в перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории индустриального парка.

В то же время, если владелец в течение 5 лет с момента "льготного" ввоза оборудования решит продать его, или досрочно потеряет статус участника индустриального парка, придется оплатить как пошлину, так и дополнительную пеню.

Также пошлину с пеней нужно будет уплатить в случае нецелевого использования ввозимого оборудования.

Налоговые льготы предусмотрены законопроектом №5688, который поддержали 256 нардепов.

Им закрепляется освобождение участников индустриальных парков от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте в Украину нового оборудования. Целевое предназначение – перерабатывающая промышленность или научно-исследовательская деятельность на территории индустриального парка.

Кроме того, участников парка предлагается освободить от налога на прибыль в течение десяти лет при условии выполнения ряда условий. В частности, осуществлять деятельность исключительно на территории индустриального парка, не начислять и не выплачивать дивиденды в пользу владельца корпоративных прав.

Также местные власти планируют предоставить полномочия устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4416-1 о индустриальных парках, предусматривающий внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций.

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков к 2024 году, для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект.

Экономическая правда