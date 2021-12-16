Украинский банк запустит пилотный проект электронных денег на блокчейне

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Таскомбанк и финтех компания Bitt запускают пилотный проект электронных денег на блокчейне Stellar для анализа потенциала использования блокчейн-технологии при выпуске е-гривни.

Об этом говорится в пресс-релизе Таскомбанка.

Проект реализуется под контролем Национального банка и при поддержке Министерства цифровой трансформации. В рамках пилотного проекта объединенная команда будет исследовать использование электронных денег для программированных выплат заработной платы сотрудникам ГП "Дія", проведению p2p платежей и расчетам с мерчантами.

В сообщении говорится, что для украинцев электронная гривня может существенно удешевить денежные транзакции и усилить безопасность личных финансов.

"Проект послужит технологической основой для эмиссии электронных денег и является важным драйвером инноваций платежно-финансовой инфраструктуры в Украине", - отметил заместитель Министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Проект будет построен в соответствии с действующим законодательством Украины об электронных деньгах. Ожидается, что закон о платежных услугах, который будет регулировать обращение цифровых денег и предстоящую эмиссию цифровой валюты под эгидой Национального Банка, вступит в силу в 2022 году.

Экономическая правда