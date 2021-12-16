Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% – из России

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Украина в январе-ноябре 2021 года импортировала каменный уголь и антрацит на 2,07 млрд долларов, что на 32,7% больше, чем в январе-ноябре 2020 года (1,56 миллиарда долларов).

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 14,9% (на 2,3 млн. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 17 млн. тонн.

Из Российской Федерации поступило угля на 1,34 млрд долларов (доля в импорте 64,67%), США – на 398,19 млн долларов (19,25%), Казахстана – на 220,66 млн долларов (10,67%) , других стран – на 111,97 млн долларов (5,41%).

Экспорт Украиной угля за 11 месяцев 2021 года составил 4,98 тыс. тонн на 0,8 млн долларов, преимущественно в Словакию, Венгрию и Болгарию.

Напоминаем:

Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины на 14 декабря составляют 459,6 тыс. тонн, что почти втрое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1,3 млн. тонн).

Большинство энергоблоков ТЭС "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива.

Компания сталкивается с проблемами при закупке угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.

Экономическая правда