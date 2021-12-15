Инфляция не достигнет цели НБУ в 2022 году – прогноз ICU
Инфляция на конец 2021 года составит в Украине 10,3%, а на конец 2022 года снизится до 7,2%.
Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Инфляция на конец 2022 года составит 7,2%, то есть она не вернется в целевой диапазон Нацбанка (5% – ред). Наши ожидания, что это произойдет только в первом квартале 2023 года", – сказал он.
"Это тот случай, когда совпал десяток неблагоприятных факторов. Уникальная, не очень приятная комбинация для Украины и не только", – добавил Ваврищук.
Он объяснил, что среди таких факторов рост мировых цен, проблемы цепочки поставок, что касается электроники, бытовой техники и мебели.
Напоминаем:
По данным Госстата, за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.
Национальный банк прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.
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