Все разделы
Укр / Рус

В "Газпроме" заявили, что "прокачали" через Украину весь законтрактованный объем газа

Среда, 15 декабря 2021, 18:45
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Российский "Газпром" отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – заявили в корпорации.

Напомним:

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Газпром транзит

powered by lun.ua
Материалы по теме
РФ отказалась увеличить транзит газа через Украину – Зеленский 26 ноября 2021, 15:55
Газ подорожал на 9% из-за санкций против Северного потока - 2 23 ноября 2021, 15:57
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому" 23 ноября 2021, 12:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!