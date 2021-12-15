В "Газпроме" заявили, что "прокачали" через Украину весь законтрактованный объем газа

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Российский "Газпром" отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – заявили в корпорации.

Напомним:

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.