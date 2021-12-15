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Крупнейший производитель беспилотников попадет в черный список Минфина США

Среда, 15 декабря 2021, 19:20
 
GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images

Соединенные Штаты Америки внесут в черный список несколько компаний из Китая, в том числе крупнейшего в мире производителя коммерческих беспилотников DJI.

Об этом пишет Financial Times.

16 декабря компании внесут в черный список Министерства финансов за нарушения, связанные с преследованиями уйгуров в Синьцзяне, пишет издание. Американцам будут запрещены инвестиции в эти компании.

На этой неделе, узнав о внесении в список, отменила IPO в Гонконге компания SenseTime, занимающаяся распознаванием лиц. 

Также в списке ее конкурент Megvii (отменивший IPO после попадания в другой черный список в прошлом году), еще одна компания распознавания лиц CloudWalk Technology, Dawning Information Industry (суперкомпьютеры), Xiamen Meiya Pico (кибербезопасность в сотрудничестве с силовиками), Yitu Technology (искусственный интеллект), Leon Technology (облачные вычисления) и NetPosa Technologies (облачные системы слежения).

В 2019 году журнал Time включил квадрокоптер DJI Phantom в список из десяти гаджетов, определивших тренды и в конечном счете лицо последнего десятилетия, за ставшие повсеместными и доступными высококачественные съемки с воздуха.

В прошлом году DJI занимала порядка 70% мирового рынка мелких коммерческих беспилотников. Ее годовая выручка превышает 3 млрд долларов.

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США Китай технології санкции

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