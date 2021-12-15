В Украине не было принудительных отключений электроэнергии – Укрэнерго
С начала отопительного сезона в Украине не было мер по принудительному отключению электроэнергии для потребителей.
Об этом на заседании Кабинета министров 15 декабря заявил премьер-министр Денис Шмигаль со ссылкой на сообщение оператора системы передачи "Укрэнерго".
"Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – отметил Шмигаль.
Он пояснил, что несколько часов отключения, которые могут происходить в городах, вызваны неотложными ремонтными работами на линиях электропередач – о них предупреждают заранее. Или же отключения связаны с аварийными ситуациями в связи с погодными условиями.
Речь идет о графике аварийных отключений или ГАВ. При недостаточности источников для полного покрытия потребления в энергосистеме применяют его для принудительного уменьшения потребления.
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Экономическая правда
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