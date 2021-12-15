Все разделы
Укр / Рус

В Украине не было принудительных отключений электроэнергии – Укрэнерго

Среда, 15 декабря 2021, 13:29
 
unsplash

С начала отопительного сезона в Украине не было мер по принудительному отключению электроэнергии для потребителей.

Об этом на заседании Кабинета министров 15 декабря заявил премьер-министр Денис Шмигаль со ссылкой на сообщение оператора системы передачи "Укрэнерго".

"Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – отметил Шмигаль.

Он пояснил, что несколько часов отключения, которые могут происходить в городах, вызваны неотложными ремонтными работами на линиях электропередач – о них предупреждают заранее. Или же отключения связаны с аварийными ситуациями в связи с погодными условиями.

Речь идет о графике аварийных отключений или ГАВ. При недостаточности источников для полного покрытия потребления в энергосистеме применяют его для принудительного уменьшения потребления.

Читайте больше в статье Николая Топалова: Не говори ГОП, пока не началось: почему некоторые украинцы уже сидят без света и чего ждать зимой

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Нафтогаз" впервые вышел на биржу с аукционом по продаже электроэнергии 13 декабря 2021, 19:05
Импорт электроэнергии впервые за 9 месяцев превысил экспорт 13 декабря 2021, 18:35
Коломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы" 10 декабря 2021, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!