Правительство хочет принудительно изымать землю для строительства дорог

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Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное оплатное изъятие земельных участков у их собственников в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог и других объектов дорожной инфраструктуры.

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Раде.

Решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, в том числе на условиях концессии и государственно-частного партнерства, принимается органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Если с собственником земельного участка и находящейся на нем недвижимости в течение одного месяца согласия не достигается, ведомство обращается в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении объектов.

В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение по соответствующим спорам по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления.

В пояснительной записке отмечается необходимость на законодательном уровне создать упрощенный механизм изъятия и выкупа земельных участков для развития транспортной инфраструктуры.

По мнению инициаторов законопроекта, неэффективность существующего механизма изъятия и выкупа земельных участков оказывает существенное влияние на строительство большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева протяженностью 150 км.

Экономическая правда