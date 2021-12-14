Фонд Норвегии забирает деньги из компаний, которые несут риски для экологии
За последние десять лет суверенный фонд Норвегии размером 1,4 триллиона долларов забрал инвестиции из сотен компаний во избежание экологического, социального и управленческого рисков.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным, опубликованным фондом, с 2012 года Norges Bank Investment Management продал почти 370 пакетов акций компаний после проверок. Конечная цель фонда состоит в том, чтобы защититься от рисков, которые приведут к финансовым потерям, сказала директор по корпоративному управлению Карин Смит Иэначо.
Имея в портфеле акции 9 тысяч компаний, норвежский фонд намерен основывать будущие инвестиционные решения на результатах нового процесса предварительного отбора в соответствии с экологическим, социальным и корпоративным управлением.
Основываясь на этой модели, фонд заявил, что уже занес 9 компаний в черный список. Еще 65 компаний были определены как представляющие аналогичные риски устойчивости.
Фонд проверяет целый ряд рисков ESG, включая изменение климата, права детей, права человека, налоги и прозрачность, борьбу с коррупцией, управление водными ресурсами, а в последнее время и биоразнообразие.
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