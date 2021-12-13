Импорт электроэнергии впервые за 9 месяцев превысил экспорт

JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Суммарный объем импорта электроэнергии в ноябре 2021 года составил 242,2 миллиона кВт-ч, что в 1,8 раза больше, чем экспорт (131,2 миллиона кВт-ч), и составил 1,8% от общего потребления.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

Импорт в ноябре 2021 года осуществлялся только из двух стран – Словакии в "остров Бурштынской ТЭС" (18,7 млн кВт-ч) и Беларуси в "ОЭС Украины" (223,44 млн кВт-ч).

"В ноябре 2021 года возобновились импортные поставки из Беларуси, снизился экспорт из торговой зоны "остров Бурштынской ТЭС" и отсутствовал экспорт из "ОЭС Украины" в Польшу. В последний раз объем импорта преобладал над экспортом в феврале 2021 года", – отмечается в сообщении.

"При этом объем импорта электроэнергии в ноябре 2021 года был больше, чем суммарно за март-октябрь 2021 года (242,2 млн кВт-ч против 236,9 млн кВт-ч)", – отмечают в компании.

Экспорт электроэнергии в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем уменьшился на 46,8% – до 131,2 млн. кВт-ч.

В то же время по итогам 11 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии в 2,5 раза превысил объемы импорта – 3 157 млн. кВт-ч по сравнению с 1 257 млн. кВт-ч.

Всего за 11 месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси – 746,1 млн кВт-ч (59,4% от общего объема) и Словакии – 304,1 млн кВт-ч (24,2%).

В то же время больше всего экспортировано электроэнергии с начала года в Венгрию – 1 411 млн кВт-ч (44,7% от общего объема) и Польшу – 777,7 млн кВт-ч (24,6%).

Напоминаем:

В 2020 году Украина снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.

Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на 97,94 млн долларов) – до 280,83 млн долларов.

Экономическая правда