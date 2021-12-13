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Поступления в госбюджет от азартных игр оказались на 80% меньше запланированных

Понедельник, 13 декабря 2021, 16:45
 
нв

По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 миллиарда гривень доходов от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% предусмотренной в законе о госбюджете суммы поступлений (7,4 миллиарда гривень).

Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных "Опендатабот".

В частности, по состоянию на ноябрь этого года наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.

 

Всего в Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев – в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.

Экономическая правда

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госбюджет

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