Поступления в госбюджет от азартных игр оказались на 80% меньше запланированных

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По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 миллиарда гривень доходов от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% предусмотренной в законе о госбюджете суммы поступлений (7,4 миллиарда гривень).

Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных "Опендатабот".

В частности, по состоянию на ноябрь этого года наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.

Всего в Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев – в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.

Экономическая правда