"Центрэнерго" перечислит 700 миллионов на зарплаты шахтерам
Компания "Центрэнерго" планирует на этой неделе перечислить около 700 миллионов гривень государственным угледобывающим предприятиям, которые должны быть направлены на выплату заработных плат шахтерам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Такая договоренность была достигнута с руководством "Центрэнерго". Руководители шахт должны использовать эти средства для выплат заработных плат шахтерам", – сообщило Минэнерго.
Ранее министерство указывало, что совместно с "Центрэнерго" рассматривает возможности предоставления угольным госпредприятиям дополнительных авансов, которые тоже могут быть ориентированы на выплату заработной платы.
Минэнерго призвало профсоюзы горняков приобщиться к контролю за выполнением руководством шахт принципа 80/20, согласно которому по решению правительства 80% всех полученных средств должны идти на заработные платы.
Кроме этого, Минэнерго пообещало в течение декабря направить на зарплаты еще около 90 млн грн бюджетных средств, сэкономленных по другим статьям расходов.
Исходя из информации Минэнерго, всего в 2021 году госшахтам из бюджета было выделено свыше 2,2 млрд грн, из которых 1 млрд грн двумя траншами по 700 и 300 млн грн в ноябре и декабре соответственно, 390 млн в августе и еще свыше 830 млн грн весной этого года.
Экономическая правда
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