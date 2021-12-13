"Центрэнерго" перечислит 700 миллионов на зарплаты шахтерам

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Компания "Центрэнерго" планирует на этой неделе перечислить около 700 миллионов гривень государственным угледобывающим предприятиям, которые должны быть направлены на выплату заработных плат шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Такая договоренность была достигнута с руководством "Центрэнерго". Руководители шахт должны использовать эти средства для выплат заработных плат шахтерам", – сообщило Минэнерго.

Ранее министерство указывало, что совместно с "Центрэнерго" рассматривает возможности предоставления угольным госпредприятиям дополнительных авансов, которые тоже могут быть ориентированы на выплату заработной платы.

Минэнерго призвало профсоюзы горняков приобщиться к контролю за выполнением руководством шахт принципа 80/20, согласно которому по решению правительства 80% всех полученных средств должны идти на заработные платы.

Кроме этого, Минэнерго пообещало в течение декабря направить на зарплаты еще около 90 млн грн бюджетных средств, сэкономленных по другим статьям расходов.

Исходя из информации Минэнерго, всего в 2021 году госшахтам из бюджета было выделено свыше 2,2 млрд грн, из которых 1 млрд грн двумя траншами по 700 и 300 млн грн в ноябре и декабре соответственно, 390 млн в августе и еще свыше 830 млн грн весной этого года.

Экономическая правда