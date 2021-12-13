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Киберполиция обнаружила базы данных 300 миллионов граждан Украины, Европы и США

Понедельник, 13 декабря 2021, 15:15
 
киберполиция

Сотрудники департамента Киберполиции изъяли из незаконного оборота базы персональных данных более 300 миллионов граждан Украины, Европы и США.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

По результатам проведенной операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных по состоянию на 2020-2021 годы.

В рамках расследования этого дела в ноябре провели 117 обысков на территории Украины и разоблачили 51 человека, причастных к несанкционированным действиям с информацией.

"Действия фигурантов были направлены на незаконное завладение персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д.", – говорится в сообщении.

Стоимость баз колебалась от 500 гривень до 50 тысяч гривень – в зависимости от содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах.

По данным Киберполиции, девятнадцати фигурантам уже объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.

Экономическая правда

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киберпреступность кибербезопасность хакеры

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