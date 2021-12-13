"Укрэнерго" получила миллиардный убыток в третьем квартале: причина

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За январь-сентябрь 2021 года НЭК "Укрэнерго" получила 2,7 млрд грн убытка, только за третий квартал - 3 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет об исполнении финплана предприятия.

В этом году компания после убытков прошлого года временно вышла на прибыль, и по итогам полугодия заработала 306,7 млн. грн. Однако убыток третьего квартала привел к финансовому результату за январь-сентябрь 2,7 млрд грн.

Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года убыток компании составил 28,5 млрд грн, что почти в десять раз выше нынешнего показателя.

Среди причин убыточности в компании называют сезонное увеличение генерации возобновляемых источников энергии, перед которыми "Укрэнерго" имеет специальные обязательства.

На сентябрь 2021 года предприятие имело 77 млрд грн финансовых обязательств и обеспечений, часть из которых были обязательствами именно перед производителями возобновляемых источников энергии.

"Укрэнерго" входит в сферу управления Министерства энергетики. С августа 2020 года должность председателя правления занимает Владимир Кудрицкий.

Согласно финансовому отчету, месячная зарплата руководителя компании составляет 1,1 млн грн, члена правления – 576 тыс грн, менеджера среднего звена – 55 тыс грн, а работника – 27 тыс грн. В общем, на оплату труда 8038 человек компания тратит 261 млн грн в месяц.

Напоминаем:

За три квартала 2021 года сумма чистого убытка предприятий Министерства энергетики достигла 6,2 млрд грн.