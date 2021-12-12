В Минэкономики объяснили почему в полугодовом отчете активы ГП снизились почти на 400 миллиардов

ФОТО НБУ

В Минэкономики пояснили, что в отчете за полгода 2021 года активы госпредприятий снизились на 392 миллиарда, поскольку Нафтогаз не предоставил необходимую информацию.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос ЭП.

"На дату обнародования обществом не были предоставлены информационно-аналитические материалы для внесения сведений в единый мониторинг эффективности управления объектами государственной собственности за I полугодие 2021 года", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на сегодняшний день Минэкономики получена вышеупомянутая информация от НАК "Нафтогаз Украины", которая учтена в результатах проведения единого мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности за I полугодие 2021 года.

С учетом этих данных, общая стоимость активов хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики по состоянию на 01.07.2021 составляла 1 667 млрд грн.

Напоминаем:

Ранее ЭП сообщала, что по состоянию на полгода 2021 года украинские госпредприятия владеют активами в размере 1261 млрд грн, что на 392 млрд грн (24%) меньше по сравнению с оценочной стоимостью активов на конец первого квартала 2021 года.

Илья Колдомасов