Peugeot к 2030 году будет продавать в Европе только электромобили
В Peugeot объявили, что к 2030 году в Европе автопроизводитель будет продавать только электромобили.
Об этом заявила в интервью Automotive News глава Peugeot Линда Джексон.
На других же международных рынках этот французский автопроизводитель сохраняет машины с двигателем внутреннего сгорания. На данный момент у Peugeot есть два электрокара: электрические версии моделей Peugeot 208 и 2008.
Напоминаем:
Ранее другие бренды, входящие в состав концерна Stellantis, куда входит и Peugeot объявили, что через несколько лет будут продавать на европейском континенте только машины с электрической силовой установкой.
Так, DS с 2026 года будет выпускать для Европы только электромобили. Alfa Romeo будет выпускать для европейского рынка только электромобили с 2027 года, а Opel – с 2028 года.
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