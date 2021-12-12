Peugeot к 2030 году будет продавать в Европе только электромобили

В Peugeot объявили, что к 2030 году в Европе автопроизводитель будет продавать только электромобили.

Об этом заявила в интервью Automotive News глава Peugeot Линда Джексон.

На других же международных рынках этот французский автопроизводитель сохраняет машины с двигателем внутреннего сгорания. На данный момент у Peugeot есть два электрокара: электрические версии моделей Peugeot 208 и 2008.

Напоминаем:

Ранее другие бренды, входящие в состав концерна Stellantis, куда входит и Peugeot объявили, что через несколько лет будут продавать на европейском континенте только машины с электрической силовой установкой.

Так, DS с 2026 года будет выпускать для Европы только электромобили. Alfa Romeo будет выпускать для европейского рынка только электромобили с 2027 года, а Opel – с 2028 года.