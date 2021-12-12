За неделю топливо подешевело

За неделю (3-10 декабря) средняя цена по стране бензинов А-92 и А-95 снизилась в среднем на 18,5 копеек, также подешевело дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Так, бензин А-92 подешевел на 18 коп./л и цена составила 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевел на 19 коп./л — до 30,26 грн/л, а дизельное топливо — на 17 коп./л, до 29,52 грн/л.

Напоминаем:

Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.