Зеленский передал в Мининфраструктуры авиапредприятие и незавершенный терминал в Борисполе
Суббота, 11 декабря 2021, 11:39
Президент Владимир Зеленский согласился на предложение Мининфраструктуры передать в его сферу управления государственное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе.
Об этом говорится в указе главы на сайте ОП.
"Кабинета Министров и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности", - говорится в сообщении.
Этот Указ вступает в силу дня опубликования.
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