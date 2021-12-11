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Зеленский передал в Мининфраструктуры авиапредприятие и незавершенный терминал в Борисполе

Суббота, 11 декабря 2021, 11:39

Президент Владимир Зеленский согласился на предложение Мининфраструктуры передать в его сферу управления государственное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе.

Об этом говорится в указе главы на сайте ОП.

"Кабинета Министров и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности", - говорится в сообщении.

Этот Указ вступает в силу дня опубликования.

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Экономическая правда
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