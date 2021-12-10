В Украине объединились десять ассоциаций виноделов

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Десять украинских ассоциаций виноделов объединяют усилия ради бренда Вино Украины и создания в Минагрополитики отдельного Офиса по вопросам вина.

Об этом говорится в Меморандуме ассоциаций от 10 декабря, находящемся в распоряжении редакции.

Стороны договорились работать вместе для "консолидации усилий виноделов и виноградарей Украины, поддержки дальнейших законодательных изменений в части либерализации регулирования виноградно-винодельческой отрасли Украины и создания конкурентных условий развития рынка винодельческой продукции в Украине".

Так, одно из выдвинутых в меморандуме предложений касается создания и продвижения национального бренда "Вино Украины". Ассоциации считают это прерогативой государства, которое должно регламентироваться соответствующим порядком.

Также ассоциации будут работать над тем, чтобы в структуре Министерства агрополитики "Национального офиса винограда и вина" с соответствующим общественным наблюдательным советом.

Кроме того, виноделы будут просить создать целевой фонд в составе специального фонда государственного бюджета, аккумулирующего акцизный налог с розничной торговли винодельческой продукцией. Его предлагают тратить, в частности, на продвижение бренда "Вино Украины" за рубежом и поддержку отрасли в Украине.

Еще два направления сотрудничества касаются международного партнерства. Так, ассоциации планируют работать для представительства Украины в Международной организации винограда и вина и приближения отечественного налогового законодательства к законодательству ЕС по винодельческой продукции.

В частности, по освобождению от акцизного налога вина, других негазированных и игристых сброженных напитков согласно Директиве 92/83/ЕС.

Кроме того, стороны выступают за поддержку добросовестной конкуренции и противодействие реализации фальсифицированной винодельческой продукции. А для продвижения Вина Украины виноделы предлагают выделить украинской продукции не менее 30% торговых площадей от общего объема представленной винодельческой продукции.

Экономическая правда