ЕС введет санкции против "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефти" - СМИ
Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines входят в число организаций, которые попадут под санкции Евросоюза в связи с миграционным кризисом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.
Страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, они начнут действовать 2 декабря. Впрочем, официально пока неизвестно, кто попал под санкции, это выяснится только после публикации решения.
По словам одного из источников, в списке также фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть", а также белорусские пограничники и судьи.
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.
Как известно, ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.
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