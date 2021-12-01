В облэнерго хотят устанавливать временные администрации в случае нарушений

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Министерство энергетики будет инициировать закон о введении временной администрации в облэнерго при условии нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время министерство выносит проект закона на обсуждение. Целью документа является определение механизма возможности введения временной администрации в облэнерго.

Основаниями могут служить угроза нарушения безопасности снабжения электрической энергией и/или нарушения лицензионных требований.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере".

Предполагается, что временная администрация будет назначаться за представление Минэнерго в правительство на срок до 6 месяцев с возможностью продления. В случае введения ТА управление активами предприятия передают государственным компаниям, которые осуществляют аналогичную хозяйственную деятельность.

Экономическая правда