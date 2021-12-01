Все разделы
Укр / Рус

В облэнерго хотят устанавливать временные администрации в случае нарушений

Среда, 1 декабря 2021, 16:59
 
unsplash

Министерство энергетики будет инициировать закон о введении временной администрации в облэнерго при условии нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время министерство выносит проект закона на обсуждение. Целью документа является определение механизма возможности введения временной администрации в облэнерго.

Основаниями могут служить угроза нарушения безопасности снабжения электрической энергией и/или нарушения лицензионных требований.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере".

Предполагается, что временная администрация будет назначаться за представление Минэнерго в правительство на срок до 6 месяцев с возможностью продления. В случае введения ТА управление активами предприятия передают государственным компаниям, которые осуществляют аналогичную хозяйственную деятельность.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия облэнерго

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина увеличила вдвое импорт электроэнергии из Беларуси 29 ноября 2021, 16:45
В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже 26 ноября 2021, 20:15
Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год: что он предусматривает 26 ноября 2021, 15:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!