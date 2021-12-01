Бизнес ожидает увеличения цен на свою продукцию – НБУ

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Представители бизнеса всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию из-за удорожания сырья.

Об этом известно из данных опроса Национальным банком предприятий в ноябре.

Так, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре 2021 года составил 49.8 пункта против 51.4 в октябре.

Впервые за 7 месяцев (с мая 2021 г.) индекс незначительно снизился ниже нейтрального уровня. Этому способствовало стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и мире.

В сфере услуг наиболее отреагировали на усиление карантинных ограничений: секторальный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня до 48.8 (в октябре – 51.3). Респонденты не ожидали изменений объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности. Индекс в ноябре составил 50.0 по сравнению с 52.2 в октябре. В области сохранили положительные ожидания по объему товарооборота. Несмотря на высокие оценки закупочных цен, почти треть опрошенных настроена на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся на нейтральном уровне: индекс составил 50.4 (в октябре – 50.2). Респонденты улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. Ожидания роста цен на продукцию остаются очень высокими.

Предприятия промышленности несколько ослабили оптимистичные оценки с индексом 50.7 против 51.1 в октябре. Респонденты несколько улучшили ожидания объема изготовленной продукции, ожидания новых заказов, в частности экспортных, были сдержаны.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Также ухудшились оценки занятости: предприятия не ожидают увеличения численности работников. В строительстве имеют самые плохие ожидания по найму, предприятия услуг сохраняют нейтральные оценки.

Экономическая правда