По 10 тысяч долларов до 18 лет: в Раде рассказали детали идеи об экономическом паспорте

Даниил Гетманцев фото: рбк-украина

Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Об этом в кулуарах Рады сказал журналистам глава налогового комитета Даниил Гетманцев, передает НВ Бизнес.

"Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую ​​возможность детям, рожденным с 2019 года", - заявил нардеп.

По словам нардепа, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. После достижения совершеннолетия эти средства можно будет использовать.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС.

Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства", - пояснил Гетманцев.

"Мы рассчитываем на то, что по достижению совершеннолетия у ребенка должен быть около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

По его словам, согласно законопроекту, плата за использование наших недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Ранее Зеленский заявлял, что вскоре на персональном счете каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за пользование и добычу недр страны.