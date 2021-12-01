Зеленский: Впервые начинаем строительство завода современных дронов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 миллиардов гривен, по его словам, "впервые" приступают к строительству завода современных дронов.

Об этом он заявил во время послания Верховной Раде.

"Я горжусь тем, что впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 миллиардов гривен. При том, что в 2018 году эта сумма была всего 192 миллиарда гривен.

В пределах этих средств мы впервые запускаем комплексную ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. В первый раз за период независимости мы строим самолеты Антонов Ан-178. Впервые приступаем к Украине строительство завода современных дронов", - заявил президент.

"Впервые за долгие годы Совет национальной безопасности и обороны стал по-настоящему заниматься безопасностью и обороной государства. Государства, независимое от воров в законе, контрабандистов, криминальных авторитетов, агентов других государств. Защищая свою землю, свои недра, питьевую воду, лес и стратегические предприятия", - добавил он.

Напомним:

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в Украине уже начались подготовительные работы по созданию производственных мощностей и производству беспилотников Bayraktar на территории страны.

Речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов с нуля, которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран.

Экономическая правда