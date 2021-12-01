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Круглый стол "Государственные банки: чемодан без ручки"

Среда, 1 декабря 2021, 17:10
 
фото нбу

Почему государство постоянно тратит средства на банки, есть ли альтернативы такой поддержке и почему государство откладывает продажу государственных банков?

2 декабря состоится круглый стол, целью которого является ускорение разгосударствления банковского сектора, которое позволит сократить расходы налогоплательщиков на банки, акционером которых является государство.

Круглый стол продлится с 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зал WEST по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 49А. Мероприятие пройдет в формате панельной дискуссии участников.

Среди ключевых вопросов к дискуссии:

  • Почему государство постоянно тратит средства на банки и есть ли альтернативы такой поддержке?
  • Почему государство откладывает продажу государственных банков?
  • Оправдали ли себя расходы государства на спасение национализированных банков и поддержку существующих государственных банков?
  • Какие конкретные шаги необходимо предпринять для ускорения разгосударствления банковского сектора?
  • Возможно ли полностью или частично продать три госбанка – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк в течение 2022-2023 годов?

Участники дискуссии:

  • Юрий Драганчук, заместитель Министра финансов Украины
  • Сергей Николайчук, заместитель Председателя Национального банка Украины
  • Роман Шпек, экс-председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины
  • Сергей Будкин, управляющий партнер компании FinPoint
  • Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина
  • Александр Паращий, директор аналитического отдела компании Concorde Capital
  • Дмитрий Яблоновский, эксперт по корпоративному управлению КШЭ

Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды".

Также на круглый стол приглашены представители государственных банков, международных финансовых институций, Министерства экономики Украины.

Программа мероприятия:

9:30-10:00 - Сбор участников, утренний кофе

10:00 - Начало мероприятия

10:00-10:05 - Поздравительное слово

10:05-10:20 - Презентация исследования CASE Ukraine

10:20-11:30 – Модерированная дискуссия участников

11:30-11:55 - Вопросы и ответы

11:55-12:00 – Заключительное слово

27 ноября организация CASE Ukraine опубликовала отчет о расходах налогоплательщиков на государственные банки.

ЭП подробно рассказывала о находках из исследования в статье: Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на ушедшие деньги

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Экономическая правда
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