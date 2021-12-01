Круглый стол "Государственные банки: чемодан без ручки"

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Почему государство постоянно тратит средства на банки, есть ли альтернативы такой поддержке и почему государство откладывает продажу государственных банков?

2 декабря состоится круглый стол, целью которого является ускорение разгосударствления банковского сектора, которое позволит сократить расходы налогоплательщиков на банки, акционером которых является государство.

Круглый стол продлится с 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зал WEST по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 49А. Мероприятие пройдет в формате панельной дискуссии участников.

Среди ключевых вопросов к дискуссии:

Почему государство постоянно тратит средства на банки и есть ли альтернативы такой поддержке?

Почему государство откладывает продажу государственных банков?

Оправдали ли себя расходы государства на спасение национализированных банков и поддержку существующих государственных банков?

Какие конкретные шаги необходимо предпринять для ускорения разгосударствления банковского сектора?

Возможно ли полностью или частично продать три госбанка – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк в течение 2022-2023 годов?

Участники дискуссии:

Юрий Драганчук, заместитель Министра финансов Украины

Сергей Николайчук, заместитель Председателя Национального банка Украины

Роман Шпек, экс-председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Сергей Будкин, управляющий партнер компании FinPoint

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина

Александр Паращий, директор аналитического отдела компании Concorde Capital

Дмитрий Яблоновский, эксперт по корпоративному управлению КШЭ

Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды".

Также на круглый стол приглашены представители государственных банков, международных финансовых институций, Министерства экономики Украины.

Программа мероприятия:

9:30-10:00 - Сбор участников, утренний кофе

10:00 - Начало мероприятия

10:00-10:05 - Поздравительное слово

10:05-10:20 - Презентация исследования CASE Ukraine

10:20-11:30 – Модерированная дискуссия участников

11:30-11:55 - Вопросы и ответы

11:55-12:00 – Заключительное слово

27 ноября организация CASE Ukraine опубликовала отчет о расходах налогоплательщиков на государственные банки.

ЭП подробно рассказывала о находках из исследования в статье: Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на ушедшие деньги