Круглый стол "Государственные банки: чемодан без ручки"
Почему государство постоянно тратит средства на банки, есть ли альтернативы такой поддержке и почему государство откладывает продажу государственных банков?
2 декабря состоится круглый стол, целью которого является ускорение разгосударствления банковского сектора, которое позволит сократить расходы налогоплательщиков на банки, акционером которых является государство.
Круглый стол продлится с 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зал WEST по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 49А. Мероприятие пройдет в формате панельной дискуссии участников.
Среди ключевых вопросов к дискуссии:
- Почему государство постоянно тратит средства на банки и есть ли альтернативы такой поддержке?
- Почему государство откладывает продажу государственных банков?
- Оправдали ли себя расходы государства на спасение национализированных банков и поддержку существующих государственных банков?
- Какие конкретные шаги необходимо предпринять для ускорения разгосударствления банковского сектора?
- Возможно ли полностью или частично продать три госбанка – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк в течение 2022-2023 годов?
Участники дискуссии:
- Юрий Драганчук, заместитель Министра финансов Украины
- Сергей Николайчук, заместитель Председателя Национального банка Украины
- Роман Шпек, экс-председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины
- Сергей Будкин, управляющий партнер компании FinPoint
- Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина
- Александр Паращий, директор аналитического отдела компании Concorde Capital
- Дмитрий Яблоновский, эксперт по корпоративному управлению КШЭ
Модератор: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды".
Также на круглый стол приглашены представители государственных банков, международных финансовых институций, Министерства экономики Украины.
Программа мероприятия:
9:30-10:00 - Сбор участников, утренний кофе
10:00 - Начало мероприятия
10:00-10:05 - Поздравительное слово
10:05-10:20 - Презентация исследования CASE Ukraine
10:20-11:30 – Модерированная дискуссия участников
11:30-11:55 - Вопросы и ответы
11:55-12:00 – Заключительное слово
27 ноября организация CASE Ukraine опубликовала отчет о расходах налогоплательщиков на государственные банки.
ЭП подробно рассказывала о находках из исследования в статье: Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на ушедшие деньги
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