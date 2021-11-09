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Основанный украинцем стартап привлек 50 миллионов долларов

Вторник, 9 ноября 2021, 19:50
 
Matter Labs

Cтартап Matter Labs, разрабатывающий протокол масштабирования блокчейна Ethereum, привлек 50 миллионов долларов инвестиций. 

Об этом сообщает ain.ua

Matter Labs основан в 2019 году украинцем Алексеем Глуховским и уроженцем России Александром Власовым, эмигрировавшим в Европу, а затем Канаду.

Инвестиции получены в рамках раунда финансирования серии B. Ранее, в феврале 2021 года, стартап привлек 6 млн долларов в рамках раунда А. 

Как отмечает TechCrunch, раунд возглавил Andreessen Horowitz (a16z), всего участвовали 70 участников. 

Инвестиции будут использованы для финансирования роста Matter Labs, включая расширение научных и инженерных групп стартапа. 

Сейчас стартап набирает команды в Киеве и Берлине, есть десяток открытых вакансий.

Matter Labs разрабатывает протокол масштабирования блокчейна Ethereum, который позволяет сократить трафик в центральной цепочке блоков Ethereum. 

Такое решение позволяет разработчикам получить преимущества более быстрых и дешевых транзакций, не теряя при этом безопасность экосистемы Ethereum.

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Экономическая правда
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