В приложении "Киев Цифровой" расширили сервис оплаты почасовой парковки

фото: киевтранспарксервис

КП "ГИОЦ" усовершенствовало сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки в приложении "Киев Цифровой".

Об этом в Facebook сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и замглавы КГГА Петр Оленич.

"Вместе с командой "Киев Цифровой" и заместителем главы КГГА Константином Усовым повышаем культуру парковки в городе и совершенствуем сервисы для удобства киевлян.

В новой версии "Киев Цифровой" команда упростила сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Больше не нужно волноваться, что вы забыли закончить парковку", - написал он.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Олега Половинко, основой всех обновлений является фидбек.

"Полный переход на е-билет зафиксировал пользовательскую историю, которая путала людей. Поэтому мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал "Билет просканирован"", - сказал он.

В частности, в приложении усовершенствовали оплату проезда QR-билетами и добавили инструкцию, как оплатить проезд в наземном транспорте. Пользователи могут просмотреть видео, чтобы правильно сканировать билет на валидаторе.

Чтобы оплатить проезд QR-билетом с экрана смартфона, нужно:

Купить билет в "Киев Цифровой".

Просканировать билет на валидаторе.

"Сигнал на валидаторе, что билет действителен, является подтверждением оплаты проезда. Больше не потребуются дополнительные подтверждения в приложении.

Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка "Показать контроллеру", чтобы можно было быстро дать билет для проверки", - пояснили в КГГА.

При этом через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана и не будет мешать пользователям оплачивать проезд действительными билетами. Запись об использовании билета и квитанция, подтверждающая его приобретение, будет сохранен в новостной ленте.

Автоматическое завершение парковки

В КГГА добавляют, что функционал сервиса почасовой парковки в приложении был расширен. Теперь водители могут запланировать время автоматического завершения парковки.

"После начала парковки водитель может установить время, когда нужно завершить парковку автоматически и остановить начисление оплаты.

За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно. Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке", - говорится в сообщении.

В приложении усовершенствовали некоторые экраны и ускорили работу сервисов. Обновленную версию "Киев Цифровой" можно скачать в App Store или Google Play.

Экономическая правда